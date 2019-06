Zwei Verletzte bei Unfall mit Moped in Wörgl

Wörgl – Am Freitag gegen 13.30 Uhr fuhr eine 17-Jährige mit ihrem Moped im Gemeindegebiet von Wörgl auf der B171 in westliche Fahrtrichtung. Am Sozius befand sich eine ebenfalls 17-Jährige. Bei Kilometer 15,4 fuhr das Mädchen mit ihrem Moped in den dortigen Kreisverkehr ein. Zur selben Zeit furh eine 53-Jährige mit ihrem PKW von der Rupert Hagleitner Straße kommend ebenfalls in den Kreisverkehr ein und übersah dabei das Moped.

Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge stürzten die beiden Mädchen auf die Fahrbahn und zogen sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu. Sie wurden nach der Erstversorgung von der Rettung in das BKH Kufstein verbracht. (TT,com)