26-Jährige stürzte in Klettergarten in Absam fünf Meter in die Tiefe

Absam – Freitagvormittag unternahm eine 26-Jährige in einem Klettergarten in Absam eine Tour. Sie wurde von ihrem Kletterpartner gesichert. Nachdem sie ihr Seil in der letzten Zwischensicherung eingehänkt hatte, stürzte sie plötzlich ab und fiel in das Sicherungsseil. Dabei wurde der Schlaghaken aus dem Felsen gerissen. Die Österreicherin stürzte fünf Meter tief auf einen Felsvorsprung.

Laut Polizei erlitt die 26-Jährige eine schwere Verletzung am rechten Sprunggelenk. Sie wurde mittels Tau von der Besatzung des Notarzthubschraubers geborgen und in die Insbrucker Klinik gebracht. (TT.com)