Am Samstag gegen 9.20 Uhr war ein 35-jähriger Einheimischer mit seinem Motorrad auf der Buchener Straße bergwärts von Telfs in Richung Mösern unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Bike, kam zu Sturz und rutschte in den Straßengraben.

Er zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde in die Klinik nach Innsbruck gebracht. (TT.com)