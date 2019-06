Raftingboot bei Roppen gekentert: Insassen kilometerweit abgetrieben

Roppen – Ein Raftingunfall sorgte Samstagnachmittag für einen größeren Einsatz im Bezirk Imst: Ein Raftingboot war laut Polizei an einer unruhigen Stelle in Roppen gekentert. Die Insassen – in dem Boot saßen fünf Frauen und ein Guide – wurden sofort abgetrieben, zum Teil mehrere Kilometer weit. Sie konnten zum Glück alle gerettet werden.

Gestartet war das Boot in Schönwies. Rund 100 Meter nach der Einmündung von der Ötztaler Ache in den Inn kam es dann gegen 13 Uhr zu dem Zwischenfall. Die Bootsinsassen wurden sofort abgetrieben. Rettungskräfte konnten zwei von ihnen bei Ötztal-Bahnhof unverletzt bergen, die vier weiteren wurden dann bei Schlierenzau ans Ufer gebracht. Laut Polizei musste eine Frau verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Im Einsatz standen Polizei, Rettung, die Wasserrettungen aus Landeck und Innsbruck, ein Rettungshubschrauber, eine Wasser-Einheit der Feuerwehr Rietz und mehrere Einsatzkräfte der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren. (TT.com)