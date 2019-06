Sekundenschlaf: Fußgänger (87) in St. Johann von Auto erfasst

St. Johann – Sekundenschlaf war die Ursache für einen schweren Unfall am Samstag auf der Sperten Gemeindestraße in St. Johann. Die 41-jährige Lenkerin des Wagens war laut eigenen Angaben gegen 14.20 Uhr hinter dem Steuer eingenickt. Ihr Auto geriet daraufhin über den rechten Fahrbahnrand hinaus und erfasste einen 87-jährige Fußgänger. Der Pensionist wurde etwa 20 Meter weit in ein neben der Straße liegendes Grundstück geschleudert.

Der Schwerverletzte wurde vom Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. Die Frau blieb unverletzt, musste jedoch vom Kriseninterventionsteam betreut werden. (TT.com)