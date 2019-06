Gries im Sellrain – Ein 68-Jähriger führte am Samstag gegen 18 Uhr in einem sehr steilen Waldstück in Gries am Sellrain landwirtschaftliche Arbeiten durch. Der Einheimische stürzte dabei laut Polizei ab und wurde tödlich verletzt.

Angehörige fanden den leblosen Mann gegen 19 Uhr. Sie alarmierten die Rettung. Reanimationsversuche an der Unfallstelle blieben erfolglos. Eine Obduktion wurde angeordnet. (TT.com)