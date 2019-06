Zellberg – Eine Grillfeier in Zellbergeben endete für einen 23-Jährigen am Samstagabend in der Innsbrucker Klinik. Der Österreicher saß allein auf einer Bierbank auf dem Balkon, der noch kein Geländer hatte. Plötzlich schnappte die Bank auf. Der 23-Jährige stürzte rücklings vom Balkon rund vier Meter in die Tiefe.

Beim Aufprall auf dem Asphalt erlitt der Mann Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde von der Rettung nach Innsbruck transportiert. (TT.com)