Brand in Innsbrucker Mehrfamilienhaus

Innsbruck – Zu einem Brand kam es am Sonntagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus in der Weißgattererstraße im Innsbrucker Westen. Laut der Einsatzleitung der Berufsfeuerwehr Innsbruck begann der Brand auf einem Balkon und griff in der Folge auf das Dachgeschoss über. Der Brand sei inzwischen unter Kontrolle gebracht worden, allerdings seien die Einsatzkräfte noch vor Ort. Über die Ursache der Feuers ist derzeit noch nichts bekannt. Personen sind laut Einsatzleitung nicht zu Schaden gekommen.

Ein Einsatz sind die Berufsfeuerwehr Innsbruck und die Freiwillige Feuerwehr Wilten. (TT.com)