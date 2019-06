Dichte Rauchwolken über Innsbruck: Brand in Mehrfamilienhaus

Innsbruck – Dichte Rauchwolken waren am Sonntagnachmittag über dem Westen von Innsbruck zu sehen. In einem Mehrfamilienhaus in der Weißgattererstraße im Stadtteil Mentlberg war ein Feuer ausgebrochen. Laut Einsatzleitung der Berufsfeuerwehr Innsbruck brach der Brand gegen 15 Uhr auf einem Balkon aus und griff in der Folge auf das Dachgeschoss über.

Der Brand sei inzwischen unter Kontrolle gebracht worden, allerdings seien die Einsatzkräfte noch vor Ort, hieß es am späteren Nachmittag gegenüber TT Online. Über die Ursache der Feuers war zunächst noch nichts bekannt. Personen kamen laut Einsatzleitung nicht zu Schaden.

Im Einsatz standen die Berufsfeuerwehr Innsbruck und die Freiwillige Feuerwehr Wilten. Auch Brandermittler der Polizei waren vor Ort. (TT.com)