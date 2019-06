Motorradlenker in Innsbruck schwer gestürzt

Innsbruck – Das Bremsmanöver eines Lkw brachte am Sonntag in Innsbruck einen Motorradlenker zu Sturz. Der Laster musste gegen 13.30 Uhr in der Egger-Lienz-Straße verkehrsbedingt sein Tempo verringern, als ein 33-jähriger Motorradfahrer gerade überholen wollte. Der Motorradlenker aus Ampass fuhr auf den Lkw auf und stürzte. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in der Innsbrucker Klinik stationär aufgenommen. (TT.com)