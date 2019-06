Motorradlenker bei Sturz am Timmelsjoch schwer verletzt

Sölden – Eine Ausflugsfahrt mit dem Motorrad endete am Sonntag für einen 47-Jährigen in der Klinik in Innsbruck. Der Deutsche verlor in einer Kurve am Timmelsjoch die Kontrolle über sein Motorrad. Der Mann hatte gebremst, kam dann ins Rutschen und in weiterer Folge zu Sturz. Dabei zog er sich schwere Verletzungen am Fuß und am Brustkorb zu. Er wurde in die Klinik geflogen. (TT.com)