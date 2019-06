Von Sonne geblendet: Autofahrer übersah Mann auf Schutzweg in Hall

Hall – Dienstagfrüh gegen 7.20 Uhr wollte ein 84-Jähriger auf Höhe der Röhrenwerke in Hall auf einem Schutzweg die Straße überqueren. In dem Moment kam ein 42-Jähriger in seinem Wagen auf der B171 herangefahren. Nach eigener Aussage wurde der Lenker von der Morgensonne geblendet. Deshalb habe er den Fußgänger übersehen.

Der Wagen erfasste den 84-Jährigen mit voller Wucht. Der Tiroler wurde auf die Motorhaube und gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Schwer verletzt wurde der Pensionist in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Der Autofahrer blieb unverletzt. (TT.com)