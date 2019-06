Schwerer Unfall in Eben: Lkw drückte Arbeiter gegen Maschine

Eben – Am Achensee ist es am Dienstagmittag zu einem folgeschweren Unfall gekommen. Ein 41-jähriger Lkw-Lenker fuhr mit seinem mit Asphalt beladenen Fahrzeug von einer Gemeindestraße rückwärts in eine Baustelle ein. Ein 28-Jähriger lenkte eine Asphaltiermaschine in die gleiche Richtung – allerdings viel langsamer als der Lkw.

Der Lkw-Lenker dürfte die Arbeitsmaschine übersehen haben, berichtet die Polizei. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Der 28-Jährige wurde gegen die Armaturen seines Wagens gedrückt und dabei schwer verletzt. Er musste mit dem Hubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen werden. (TT.com)