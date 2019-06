Blitzschläge töteten sechs Menschen in Nepal

Blitze haben sechs Menschen in Nepal getötet. Unter den Opfern sind zwei Elfjährige und ein zwölfjähriges Kind, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das Unwetter fällt in die Regenzeit zwischen Juni und September, in der es in dem Land häufig zu Unwettern und Blitzeinschlägen kommt.

Die drei Kinder wurden getroffen, als sie Früchte von einem Baum holen wollten, wie es weiter hieß. Weitere Opfer waren drei Bauern im Alter von 25, 60 und 65 Jahren, die während ihrer Arbeit auf einer Farm vom Blitz getroffen wurden. Blitzschläge sind in Nepal nach Angaben der Behörden eine sehr häufige Todesursache. (dpa)