Gasexplosion in Wien: Fieberhafte Suche nach womöglich Verschütteten

Wien – Bei der Explosion in Wien-Wieden ist ein 35-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt worden. Das gab Daniel Melcher von der Wiener Berufsrettung am Mittwochabend bekannt. Der Mann befand sich zum Zeitpunkt der Explosion in seiner Wohnung im primär betroffenen Gebäude an der Ecke Preßgasse-Schäffergasse. Er dürfte von herabfallenden Bauteilen getroffen worden sein.

Laut Melcher hat der Hausbewohner Knochenbrüche, Rissquetschwunden und schwere innere Verletzungen erlitten. Bei dem zweiten Schwerverletzten handelt es sich um einen 54 Jahre alten Mann, der von Glassplittern getroffen wurde und Schnittverletzungen davongetragen hat.

Der Unglücksbereich in der Preßgasse wurde großräumig abgesperrt. - APA/Fischer

Insgesamt hat sich die Anzahl der Verletzten mit Stand 20.45 Uhr auf 14 erhöht. Auch sämtliche gelinder Verletzten wurden hospitalisiert. Wie Melcher mitteilte, wurden sie mit Verbrennungen, Schnittwunden und Atembeschwerden spitalsärztlich behandelt.

Fieberhafte Suche nach möglichen Verschütteten

Wie lange die Suche nach den möglicherweise Verschütteten nach der Gasexplosion in Wien-Wieden dauern wird, war am Mittwochabend nicht absehbar. „Es muss Bauteil für Bauteil von dem tonnenschweren Schuttkegel abgetragen werden“, teilte Lukas Schauer von der Wiener Berufsfeuerwehr mit.

Die Feuerwehr geht davon aus, dass sich in einem unter Schutt begrabenen Pkw ein bis zwei Personen befinden könnten. „Wir haben ganz schwache Kratzgeräusche registriert, sehr schwache Klopfgeräusche“, schilderte Pressesprecher Christian Feiler an Ort und Stelle. Und weiter: „Es ist ein Schuttkegel. Was nicht in das Haus hineingefallen ist, ist herausgefallen. Es sind mehrere Tonnen an Schutt, die wir umgraben.“

Auf der Länge des Kegels könnten an die vier Autos verschüttet worden sein, meinte Feiler. Per Schallortung habe man wegen der Schwäche des Signals keine genauere Ortung bekommen. Die Rettungshunde hätten aber ebenfalls angeschlagen. Man habe die Suchmannschaften geteilt – in Feuerwehrleute, welche im Haus weiter suchten, und solche, welche den Schuttkegel angingen.

Man gebe nicht auf, bis man sichergestellt habe, dass sich niemand mehr unter den Trümmern befindet, sagte Feiler. Die Klärung, ob es noch Abgängige gebe, sei auch schwierig, weil die Urlaubssaison gerade angefangen habe.

Polizei rief zu Respekt auf

Unterdessen rief die Wiener Polizei via Twitter dazu auf, aus Respekt vor den Opfern und Angehörigen keine Fotos und Videos vom Vorfall im Internet zu verbreiten. Insgesamt standen am Mittwochabend 50 Polizeibeamte verschiedener Einheiten im Einsatz. Ihre Hauptaufgaben war die Absicherung des Unglückorts sowie umfangreiche Verkehrsmaßnahmen.

Die Feuerwehr war mit mehr als 100 Mann und 30 Fahrzeugen im Einsatz, die Rettungshundestaffel und die Schallortungsgruppe des Katastrophenhilfsdienstes des Wiener Landesfeuerwehrverbandes waren mit vor Ort. Die Berufsrettung versorgte mit Teilen des K-Zugs verletzte und evakuierte Personen sowie Anrainer aus den umliegenden Wohnhäusern.

Die Erschütterung war noch in einer Entfernung von mehreren 100 Metern spürbar gewesen. Bei dem einsturzgefährdeten Haus an der Ecke Preßgasse-Schäffergasse handelt es sich um eine in den Jahren 1950/1951 vom Architekten Hanns Kunath erbaute Gemeindebau-Anlage mit insgesamt 30 Wohnungen. Das Gebäude, in dem ein riesiges Loch klafft – die Explosion hatte den zweiten bis vierten Stock betroffen – wurde evakuiert. Bemühungen, die Bewohner in Ersatzquartieren unterzubringen, waren im Gange. Das Wiener Büro für Sofortmaßnahmen war mit einem Team im Einsatz.(APA/TT.com)