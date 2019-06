Gasexplosion in Wien: Suche nach möglichen Verschütteten

Wien – Unter einem Schuttkegel vor dem primär von der Gasexplosion betroffenen Wohnhaus in Wien dürften Personen verschüttet worden sein. Das teilte der Sprecher der Berufsfeuerwehr, Christian Feiler, mit. Rettungshunde hätten angeschlagen, die Einsatzkräfte seien im Begriff, den „riesigen Schuttkegel abzutragen“, sagte Feiler.

Dieser dürfte einen Pkw unter sich begraben haben. Feiler ging davon aus, „dass ein bis zwei Personen verschüttet wurden“. Die Hunde hätten „etwas aufgespürt“. Auch Kratzgeräusche wären geortet worden.

Der Unglücksbereich in der Preßgasse wurde großräumig abgesperrt. - APA/Fischer

Unterdessen wurde auch der Kellerbereich des Gebäudes auf möglicherweise eingeschlossene Menschen durchsucht.

Polizei rief zu Respekt auf

Diese Suche nach den möglicherweise Verschütteten gestaltete sich schwierig. Die Trümmer mussten von den Feuerwehrleuten händisch beseitigt werden. Geräte konnten nicht eingesetzt werden, um mögliche unter dem Schutt begrabene Personen nicht zu verletzen.

Unterdessen rief die Wiener Polizei via Twitter dazu auf, aus Respekt vor den Opfern und Angehörigen keine Fotos und Videos vom Vorfall im Internet zu verbreiten. Insgesamt standen am Mittwochabend 50 Polizeibeamte verschiedener Einheiten im Einsatz. Ihre Hauptaufgaben war die Absicherung des Unglückorts sowie umfangreiche Verkehrsmaßnahmen.

Die Feuerwehr war mit mehr als 100 Mann und 30 Fahrzeugen im Einsatz, die Rettungshundestaffel und die Schallortungsgruppe des Katastrophenhilfsdienstes des Wiener Landesfeuerwehrverbandes waren mit vor Ort. Die Berufsrettung versorgte mit Teilen des K-Zugs verletzte und evakuierte Personen sowie Anrainer aus den umliegenden Wohnhäusern.

Ein fünfstöckiges Wohnhaus in der Pressgasse in Wien ist nach einer Gasexplosion teilweise eingestürzt. Auch ein zweites Gebäude ist betroffen. Mehrere Stockwerke stürzten ein, Augenzeugen berichteten von einem „Riesenloch“ in jedenfalls einem Gebäude.

Die Erschütterung war noch in einer Entfernung von mehreren 100 Metern spürbar. Der Unglücksbereich in der Preßgasse wurde von den Einsatzkräften großräumig abgesperrt. In der Margaretenstraße wurde ein Treffpunkt für Angehörige eingerichtet. (APA)