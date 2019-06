Explosion in Wiener Wohnhaus: Suche nach Verschüttetem

Wien – Bei der verheerenden mutmaßlichen Gasexplosion in Wien-Wieden am Mittwochnachmittag ist nach Angaben der Polizei eine 29-jährige Frau ums Leben gekommen. Nach einer weiteren Person wird noch gesucht. Eine weitere vermisste Person ist inzwischen wieder aufgetaucht. Sie hatte sich in einem Krankenhaus befunden, teilte die Wiener Berufsfeuerwehr Donnerstagmittag am Unglücksort mit.

Bei der betreffenden Person handelt es sich um jene, die sich zum Zeitpunkt der Detonation in jenem Stiegenhaus befunden haben soll, das aufgrund der Erschütterung eingestürzt war. Damit wurde am frühen Donnerstagnachmittag noch eine Person vermisst, nach der seit mehreren Stunden im Schutt vor bzw. am fünfgeschoßigen Gebäude an der Ecke Preßgasse – Schäffergasse gegraben wird. Es wird befürchtet, dass sie von Trümmern verschüttet wurde.

Zwei Schwerverletzte waren in den Nachtstunden in zwei verschiedenen Spitälern behandelt wurden, ihr Zustand hat sich inzwischen stabilisiert. Zwölf weitere Verletzte – darunter ein Kind – waren ebenfalls – zumindest vorübergehend – in stationärer Behandlung. Sie hatten Schnittwunden, Verbrennungen oder Prellungen erlitten bzw. über Atembeschwerden geklagt.

Gefährlicher Einsatz für die Feuerwehr

Donnerstagmittag hatten die Einsatzkräfte bereits große Mengen an Schutt händisch abgetragen. Parallel dazu wurde technisches Gerät vorbereitet, um das Material wegzuschaffen. Am teileingestürzten Gebäude selbst begann die Feuerwehr damit, Geschoßdecken, die aufgrund der Explosion übereinanderzuliegen gekommen waren, von oben schrittweise abzutragen. Die Arbeiten am Gebäude würden so lange fortgeführt, bis dieses als gesichert gilt und nicht mehr einsturzgefährdet ist, teilte Feuerwehr-Sprecher Gerald Schimpf mit. Die Instandsetzungsarbeiten sollen dann sukzessive an Baufirmen vergeben werden.

Da befürchtet werden muss, dass das Haus zur Gänze einstürzt, hat sich die Feuerwehr mittlerweile mit zusätzlichen Kräften verstärkt. Ein Kran mit Drehleiter wurde an den Unglücksort gebracht, die Feuerwehrmänner wurden mit Leinen gesichert, so dass sie – sollten während der Bergungsarbeiten Trümmer vom Dach oder der beschädigten Fassade fallen – rasch ins Freie gezogen werden können.

Konzentrierte Suche nach vermisster Person

Die Suche nach der vermissten Person läuft auf Hochtouren. „Man kann nur händisch nach der verschütteten Person suchen, um diese nicht zu gefährden“, erklärte Schimpf an Ort und Stelle vor Journalisten. Die Tätigkeit der Feuerwehr wurde insofern erschwert, weil immer wieder Teile des Daches in die Tiefe stürzten und Schutt nachrutschte. „Das Gebäude ist in einem instabilen Zustand. Die Feuerwehr bleibt jedenfalls so lange vor Ort, bis Klarheit über die vermisste Person herrscht und das Gebäude komplett abgesichert ist“, betonte Schimpf.

Ein Feuerwehrmann wurde bei den Bergungsarbeiten verletzt. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Es dürfte sich zum Glück um keine lebensbedrohliche Verletzung handeln.

Ersatzquartiere für Bewohner stehen bereit

Bis auf Weiteres können die betroffenen Hausbewohner die Anlage aus Sicherheitsgründen nicht betreten. Die Stadt Wien stellte für die Betroffenen Ersatzquartiere bereit. In dem Gemeindebau aus den frühen 1950er-Jahren gibt es 30 Wohnungen, 22 Wohnungen mit 42 dort gemeldeten Personen waren von der Detonation unmittelbar betroffen

Die Unglücksursache ist vorerst unklar. „Der Gasgeruch ist kein Hinweis auf die Ursache. Das Gas könnte auch nachträglich ausgetreten sein“, sagte Schimpf. „Über die Ursache der Explosion können weiterhin keine Rückschlüsse gezogen werden, da die Beamten der zentralen Brandermittlung des LKA aufgrund noch nicht abgeschlossener Sicherungsmaßnahmen das Gebäude noch nicht betreten konnten“, berichtete Polizeisprecher Harald Sörös. An erster Stelle stehe vorerst die Suche nach möglichen weiteren Personen, „erst danach können die kriminalpolizeilichen Ermittlungsmaßnahmen gesetzt werden“. Auch eine Drohne der LPD Wien kam zum Einsatz, um sich ein Lagebild aus der Luft zu verschaffen.

Riesiges Loch in Fassade

Während der Nacht waren etwas mehr als 100 Feuerwehrmänner im Einsatz, wobei ständig rotiert wurde, um diese bei der großen Hitze und der anstrengenden händischen Arbeit abzulösen. Durch den direkten Einsatz schweren Geräts wären etwaige Überlebende gefährdet worden. In den Morgenstunden des Donnerstags waren nur mehr 35 Mann an Ort und Stelle, da man im Innenbereich auch nicht mehr zum Einsatz bringen konnte, so Feiler.

Von der zerstörten Fassade fielen durch die Arbeiten immer wieder neue Brocken auf die Straße. Nach der Detonation klaffte ein riesiges Loch in dem mehrgeschoßigen Gebäude. Wohnbereiche zwischen dem zweiten und vierten Stock wurden weggerissen, Bauteile und Inventar auf die Straße geschleudert.

In unmittelbarer Nähe der Unglücksstelle befinden sich eine Volksschule und eine Neue Mittelschule. Wie ein Anrainer der APA mitteilte, sollen sich 30 bis 40 Minuten vor dem Unglück noch Kinder und Eltern, die ihre Kleinen von der Nachmittagsbetreuung abholten, auf der Straße befunden haben. Später wurden die Schulen vorübergehend geöffnet, wo evakuierte Bewohner und besorgte Angehörige gelabt wurden. (APA, TT.com)