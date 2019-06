Paragleiter aus Deutschland stürzte im Stubaital ab

Neustift im Stubaital – In die Klinik Innsbruck musste am Donnerstagvormittag ein Paragleiter aus Deutschland geflogen werden. Der 58-Jährige startete gegen 10 Uhr einen Flug von der Bergstation der „11er-Bahn“ über das Stubaital in Richtung des „Hohen Burgstall“. Von dort aus wollte er über den Abschnitt der „Kaserstattalm“ und „Pfurtschell“ talwärts in Richtung des Landeplatzes an der Talstation der „11er-Bahn“ fliegen.

Wie die Polizei berichtet, dürfte in einer Seehöhe von rund 1140 Metern die vordere Seite des Paragleitschirmes eingeklappt sein, woraufhin der Mann in ein steiles Waldstück abstürzte. Dabei zog er sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. (TT.com)