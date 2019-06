Ehrwald – Am Donnerstagabend, gegen 21 Uhr, fuhr eine 65-Jährige mit ihrem Pkw in Ehrwald auf der Ehrwalder Straße in Richtung Biberwier. In einer Linkskurve kam die Frau von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen geparkten Pkw, welcher dadurch gegen eine Werbetafel gedrückt wurde. Die rund 300 kg schwere Tafel wurde durch den Aufprall teilweise aus der Verankerung gerissen.

Die Lenkerin selbst blieb unverletzt, allerdings war die 65-Jährige, wie sich herausstellte, alkohlisiert. (TT.com)