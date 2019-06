Fahrgast bei Straßenbahn-Bremsmanöver verletzt: Zeugen gesucht

Ein Straßenbahnlenker musste am Freitag in Innsbruck stark abbremsen, als ein Radfahrer in eine Kreuzung einfuhr. Der Radfahrer fuhr gegen 10.45 Uhr auf der An-der Lan-Straße über die Kreuzung Kajetan-Sweth-Straße. Durch das Bremsmanöver kam ein Fahrgast zu Sturz und wurde unbestimmten Grades verletzt. Der Radfahrer bzw. Zeugen des Unfalls werden ersucht, sich bei der Verkehrsinspektion Innsbruck (Tel. 059133/7591) zu melden. (TT.com)