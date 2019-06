Letztes Update am So, 30.06.2019 12:12

Herz Jesu-Feuer löste Brand in Amlach aus

Obwohl fünf Osttiroler das Herz-Jesu-Feuer am Rauchkofel sorgsam errichtet hatten, geriet es am Samstagabend außer Kontrolle. Die Löscharbeiten musste in der Nacht unterbrochen werden.