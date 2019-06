Tödlicher Alpinunfall in Telfs: 71-jähriger Kletterer stürzte ab

Telfs – Tragisch hat am Sonntag eine Klettertour auf den Karkopf bei Telfs geendet. Ein 71-Jähriger stieg in der Früh gegen 7 Uhr mit einem 62-jährigen bekannten vom Parkplatz Straßberg über den Adler Klettersteig in Richtung Karkopf auf. Der Deutsche verlor gegen 9.45 Uhr den Halt. Warum, ist noch unklar. Er stürzte 100 bis 150 Meter durch steiles und felsiges Gelände ab.

Der Begleiter verständigte die Einsatzkräfte, für den Abgestürzten kam jedoch die Hilfe zu spät. Er erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Der Begleiter blieb unverletzt. Er wurde vom Polizeihubschrauber ins Tal geflogen. (TT.com)