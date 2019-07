Zwei Schwerverletzte bei Paragleiter-Abstürzen in Kärnten: Tiroler verletzt

Berg im Drautal/Hamburg – Ein 25-jähriger Tiroler und ein 45 Jahre alter Mann aus Hamburg sind am Samstag unabhängig voneinander beim Paragleiten auf der Emberger Alm nahe Berg im Drautal in Kärnten (Bezirk Spittal an der Drau) abgestürzt. Die Männer wurden beide schwer verletzt und per Rettungshubschrauber bzw. Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert. (APA)