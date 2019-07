Waldbrände in Tirol: Feuerwehr am Montag im Dauereinsatz

Ötztal Bahnhof, Thaur, Amlach, Kappl – Die Tiroler Feuerwehren waren am Montag durchwegs beschäftigt. Gleich vier Brandherde galt es zu bekämpfen – darunter auch Brände, die bereits als gelöscht gegolten hatten.

Letzteres betraf den Brand in Amlach, der nach den Herz-Jesu-Feuern vom Samstag entstanden war. Auch in Kappl brannte es. In beiden Fällen entdeckte die Feuerwehr die Branherde selbst und schlug Alarm. In Kappl war der Flugdienst Landeck im Einsatz sowie die Libelle Tirol. In Amlach musste die Libelle aus Kärnten aushelfen.

Auch in Thaur am Thaurer Roßkopf brannte der Wald am Montagnachmittag. Warum, ist noch unklar. Mittlerweile wurde der Brand von der Feuerwehr Thaur und den Kollegen aus Absam und Hall gelöscht. Im Einsatz waren Berufsfeuerwehr mit Fahrzeug, Libelle und Rettung. Das Waldstück wurde bereits mit einer Wärmebildkamera überprüft.

In einem flacheren Waldstück brannte es in Ötztal Bahnhof. Zu einer Ursache konnte die Polizei gegenüber TT.com noch keine Angabe machen. Auch die Feuerwehren Haiming/Haiminger Berg halfen bei den Löscharbeiten mit. (TT.com)