Kleine Ursache – große Wirkung: Wegen einer lästigen Fliege im Wagen hat eine Autofahrerin bei Heiligengrabe in Brandenburg einen Unfall verursacht. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag erklärte, verlor die 33 Jahre alte Fahrerin am Montag nach eigenen Angaben bei der Insektenjagd die Kontrolle über den Wagen. Dieser prallte frontal gegen einen Baum.

Die Frau wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 16.000 Euro. (dpa)