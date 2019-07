Todesopfer bei Wohnungsbrand im Olympischen Dorf

Innsbruck – Ein Todesopfer forderte ein Brand in einem Mehrparteienhaus im Innsbrucker Olympischen Dorf in der Nacht auf Donnerstag: Gegen 1 Uhr Früh wurden die Feuerwehren alarmiert, beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Wohnung in der Schützenstraße bereits in Vollbrand. Flammen schlugen aus den Fenstern.

Trotz eines sofortigen Löscheinsatzes konnte ein Bewohner nicht mehr gerettet werden. Über die Identität ist noch nichts bekannt. Für Donnerstag wurde eine Obduktion angeordnet. Die restlichen Bewohner der Anlage wurden evakuiert, sie konnten mittlerweile aber wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, steht derzeit noch nicht fest. Die Ermittlungen laufen. (TT.com)