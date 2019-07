Letztes Update am Do, 04.07.2019 18:40

71-Jähriger trat bei Arbeiten neben Wellblechdach und stürzte zu Boden

Bei Arbeiten an einem Wellblechdach in Häselgehr trat der Mann ins Leere und stürzte zwei Meter tief. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus in Reutte gebracht.