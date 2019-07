Explosion im Umspannwerk Lienz: Brandursache noch unbekannt

Im Umspannwerk Lienz in der Gemeinde Nußdorf-Debant kam es am Sonntagnachmittag zu einer Explosion in der Außenanlage. Gegen 16 Uhr war der Hochspannungswandler der 110-kV-Anlage in Vollbrand geraten. Die Feuerwehren Lienz und Nußdorf-Debant rückten mit 87 Mann an und konnten das Feuer um kurz vor 17 Uhr löschen. Die Brandursache ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen.

Personen kamen bei dem Brandereignis keine zu Schaden. Die Summe des Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden. Neben der Feuerwehr waren auch zwei Spezialisten der Austrian Power Grid AG, Rettung und Polizei im Einsatz. (TT.com)