Letztes Update am Mo, 08.07.2019 13:09

Zwei Männer und eine Frau bei Stiertreiben in Pamplona verletzt

Ein 45-jähriger und ein 61-jähriger Mann wurden an der Schulter und am Kopf, eine 19-Jährige am Rücken und Hals verletzt. Das letzte Todesopfer bei der berühmten Stier-Hatz gab es vor zehn Jahren.