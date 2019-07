Tödlicher Fall: Warum starb das Mädchen auf Schiff in Puerto Rico?

Ein eineinhalb Jahre altes Mädchen kommt bei einem 45-Meter-Sturz vom Kreuzfahrtschiff „Freedom of the Seas“ in Puerto Rico ums Leben. Es soll mit seinem Großvater gespielt haben, als es in die Tiefe fiel. Die Familie beschuldigt nun die Reederei wegen eines offenen Fensters, die Polizei ermittelt allerdings in alle Richtungen.