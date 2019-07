Großangelegte Suche nach 76-Jährigem im Radurschltal bei Pfunds

Pfunds – Seit Dienstagabend hält eine großräumige Suchaktion mehrere Bergrettungen aus dem Bezirk Landeck und Südtirol in Atem. Ein 76-jähriger Einheimischer und sein Hund sind nach einer Wanderung im Radurschltal abgängig.

Der Vermisste war gegen 14.30 Uhr mit seinem Border Collie vom Hohenzollernhaus aufgebrochen. Er war bekleidet mit rotem T-Shirt, grauem Hut, langer Hose und Umhängetasche. Ersten Informationen zufolge soll er Richtung Langtauferer Tal im Vinschgau gewandert sein, danach verliert sich jedoch seine Spur. Als sich am Abend Angehörige bei der Hüttenwirtin nach dem Abgängigen erkundigten, setzte diese um 22.10 Uhr einen Notruf ab. Bergretter der Ortsstellen Pfunds, Kaunertal, Nauders und Langtaufers rückten daraufhin zum Einsatz aus.

Einsatzkräfte gehen von Unglück aus

Weil ein Hubschrauberflug in der Nacht aufgrund der Wetterverhältnisse nicht möglich war, wurde die Suche mit mehreren Spürhunden der Hundestaffel Landeck am Boden fortgesetzt. Am frühen Morgen konnte schließlich ein Polizeihubschrauber abheben und das alpine Gelände aus der Luft erkunden. Das Einsatzgebiet wurde unter dem Kommando der Alpinpolizei Landeck großräumig ausgeweitet, besonders intensiv wird in einem Waldstück unter dem Hohenzollernhaus gesucht.

Da der 76-Jährige kein Handy mit sich führte, ist eine Handypeilung nicht möglich. Nach derzeitigem Stand gehen die Einsatzkräfte davon aus, dass der Mann verunglückt ist. (TT.com)