Kufstein – Am Freitagabend um 21.56 Uhr dürfte ein Toaster in einer Wohnung im zweiten Stock eines Mehrparteienhauses in Kufstein in Brand geraten sein. Ein 75-jähriger, dort alleine lebender Österreicher, konnte den Brand selbständig löschen.

Personen wurden keine verletzt. Im Einsatz befanden sich 12 Mann der Freiwilligen Feuerwehr Kufstein, die Rettung, die Stadtpolizei Kufstein und die Polizei. (TT.com)