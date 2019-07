Obernberg – Am Samstag gegen 10.30 Uhr fuhr ein 31-jähriger mit seinem E-Bike von Obernberg am Brenner in Richtung Kastenalm. Auf einem Forstweg liefen vermutlich mehrere Kühe vom Waldgelände kommend, für den 31-Jährigen vollkommen unterwartet, auf die Straße. Durch das abrupte Bremsmanöver verlor er die Kontrolle über das Fahrrad und kam zu Sturz.

Der 31-Jährige wurde mit schweren Kopfverletzungen durch die Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht. (TT.com)