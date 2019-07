Kinder aus Vorarlberg bei Traktorunglück in Deutschland getötet

Balderschwang, Kempten, Bregenz – Bei einem schweren Traktorunfall im Allgäu in Bayern sind Samstagabend zwei Kinder aus Vorarlberg ums Leben gekommen. Ein 13-jähriges Mädchen und ein zehnjähriger Bub wurden von dem Fahrzeug überrollt und erlitten tödliche Verletzungen. Der Fahrer (13) des Traktors und eine Zwölfjährige, die ebenfalls auf der Schaufel saß, erlitten einen Schock, sagte Polizeisprecher Christian Eckel zur APA.

13-jähriger Fahrer und Zwölfjährige schwer geschockt

Gegen 21 Uhr fuhren die vier Kinder laut Polizei auf einem Waldweg im Bereich der Lenzenalp in Balderschwang. Der 13-Jährige befand sich am Steuer, der Zehnjährige, die 13- und die Zwölfjährige saßen während der Fahrt auf der Ladeschaufel, die sich in Front des Fahrzeuges befindet. Vermutlich aufgrund einer Bodenwelle fielen die 13-Jährige und der Zehnjährige aus der Ladeschaufel und wurden vom Traktor überrollt. Aufgrund der schweren Verletzungen konnten sie nicht mehr gerettet werden. Der Fahrer und die Zwölfjährige blieben unverletzt, erlitten jedoch einen schweren Schock. Die schwer traumatisierten Kinder werden nun psychologisch betreut, sagte Polizeisprecher Eckel.

Unfallhergang wird genau untersucht

Ob die Kinder in Balderschwang Urlaub gemacht haben oder zu Besuch waren, wird nun untersucht. Auch wem der Traktor gehört, ist laut bayrischer Polizei noch Gegenstand von Ermittlungen. Weitere Angaben wollte Eckel aus Rücksicht auf die Betroffenen nicht machen. „Die polizeilichen Ermittlungen brauchen ihre Zeit“, sagte der Sprecher. Die Eltern der Kinder wurden von dem tragischen Unfall informiert. Der Traktor wurde sichergestellt und wird nun untersucht.

Die Staatsanwaltschaft Kempten hat einen Gutachter zur Ermittlung der Unfallursache beauftragt. Die Verkehrspolizeiinspektion Kempten wird nun den Unfallhergang klären. In Deutschland darf man ebenso wie in Österreich erst im Alter von 16 Jahren mit entsprechender Lenkberechtigung einen Traktor fahren.

Für den Einsatz waren zahlreiche Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Bergwacht und Feuerwehr aus Kempten sowie Kollegen aus dem benachbarten Hittisau in Vorarlberg an Ort und Stelle. Die Gemeinde Balderschwang liegt direkt an der Grenze zu Österreich.

Die Vorarlberger Polizei wollte indes gegenüber der APA keine nähere Auskünfte zu dem tragischen Unfall geben. Man verwies auf die deutschen Kollegen, die mit dem Fall federführend befasst seien. (APA)