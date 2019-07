Absturz in Leutasch: Kleinflugzeug zerschellte an Felswand

Leutasch – Ein Kleinflugzeug ist am Donnerstagnachmittag in der Leutasch abgestürzt, wie die Polizei gegenüber TT.com bestätigte. Mindestens drei Insassen kamen dabei ums Leben. wischenzeitlich war von einem vierten Flugzeuginsassen die Rede, das wurde jedoch nicht bestätigt. Ebenfalls keine Bestätigung gab es für erste Meldungen, wonach es sich bei der Maschine um eine Cessna handelte, die von Südtirol kommend unterwegs nach Deutschland war. Unklar ist auch die Unglücksursache.

Einsatzkräfte nahe der Absturzstelle. -

Fest steht lediglich, dass die kleinmotorige Maschine in der Nähe der so genannten Meilerhütte in Leutasch im Bereich der Leutascher Platt auf rund 2300 Metern Seehöhe gegen eine Felswand flog und dort zerschellte. Anschließend ging das Flugzeug in Flammen auf. Für die Rettungskräfte gestaltete sich der Einsatz schwierig, sie mussten mit Hubschraubern in das unwegsame Gelände geflogen werden.

Polizisten seien mit dem Hubschrauber in das alpine Gelände geflogen worden, berichtete die Polizei am Donnerstagabend. Woher das Flugzeug kam, sei ebenfalls noch nicht ermittelt.

Laut Auskunft der Leitstelle Tirol standen die Bergrettung Seefeld und Leutasch, die Feuerwehren Leutasch, Unterleutasch und Seefeld sowie drei Notarzthubschrauber und der Polizeihubschrauber im Einsatz. Von bayerischer Seite wurden die Einsatzkräfte durch einen Notarzt- und einen Polizeihubschrauber unterstützt. Lange bis in den Abend waren die Bergrettung sowie die Feuerwehr im Einsatz, die restlichen Einsatzkräfte konnten den Unfallort bereits verlassen.

Die Ermittlungen zur Absturzursache liefen bis in die Abendstunden und werden am Freitag fortgesetzt. (mats, np)

Das Flugzeug stürzte in der Nähe der Meilerhütte im Wettersteingebirge ab. - LIEBL Daniel | zeitungsfoto.at