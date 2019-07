Kleinflugzeug-Absturz in Leutasch: Opfer wahrscheinlich Deutsche

Leutasch — Im Falle des Absturzes eines Kleinflugzeuges im Wettersteingebirge in der Leutasch nahe der deutschen Grenze mit drei Toten sind die Ermittler einen Schritt weiter gekommen. Der Flieger hatte eine deutsche Kennung und startete vom norditalienischen Montichiari aus, sagte ein Polizeisprecher am Freitagnachmittag.

Hubschrauber transportierten am Freitag Wrackteile von der Absturzstelle ins Tal. - zeitungsfoto.at

Das Kleinflugzeug hätte im deutschen Schwäbisch Hall landen soll, so der Sprecher. Die Identität der Toten stand vorerst weiter nicht fest. Man hoffe, dass sich etwa Angehörige melden. Mit einem DNA-Abgleich soll dann die Identität der bis zu Unkenntlichkeit entstellten Leichen festgestellt werden. Dies werde allerdings voraussichtlich erst Anfang kommender Woche der Fall sein. Aufgrund des angestrebten Zieles "könne man nur vermuten", dass es sich bei den Toten um deutsche Staatsbürger handle, man könne es aber nicht mit Sicherheit sagen. Vermutet wird, dass es sich um drei Männer aus Deutschland handle, im Alter von 56, 57 und 72 Jahren.

Ursache des Absturzes weiterhin unklar

Die Absturzursache blieb indes weiter unklar, Ermittlungen des Tiroler Landeskriminalamtes sollen weitere Erkenntnisse ergeben. Dies werde naturgemäß noch längere Zeit in Anspruch nehmen. Die Leichen wurden am frühen Nachmittag bereits vollständig geborgen.

Die Wrackteile des Flugzeugs müssen für Untersuchungen ins Tal gebracht werden, die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Sachverständigen. „Das wird geraume Zeit dauern", erklärte Polizeipressesprecher Stefan Eder. Bisher konnten sie noch nicht vollständig geborgen werden. Aufgrund der schwierigen Bedingungen im alpinen Gelände mussten auch die Einsatzkräfte laut Polizei mit Hubschraubern eingeflogen werden.

Das zerschellte Flugzeug wurde geborgen und abtransportiert. - zeitungsfoto.at

Wetterbedingungen waren gut

Das Flugzeug stürzte den Angaben zufolge am Donnerstag gegen 17.30 Uhr im Wettersteingebirge in der Nähe der so genannten Meilerhütte in Leutasch ab. Die kleinmotorige Maschine zerschellte demnach an einer rund 2300 Meter hoch gelegenen Felswand am Leutascher Platt und brannte komplett aus. Auf Bildern waren brennende Trümmerteile an einem Felsen zu sehen.

Die Einsatzkräfte mussten mit dem Hubschrauber an den Absturzort geflogen werden. - zeitungsfoto.at

Bei Einbruch der Dunkelheit wurden die ersten Ermittlungen an der Unfallstelle unterbrochen und das Wrack über Nacht von Einsatzkräften überwacht, wie die Polizei mitteilte. Die Wetterbedingungen seien zur Unfallzeit gut gewesen.

Fotos zeigten Trümmer des Flugzeuges in einer Felswand. - zeitungsfoto.at

Laut Auskunft der Leitstelle Tirol standen die Bergrettung Seefeld und Leutasch, die Feuerwehren Leutasch, Unterleutasch und Seefeld sowie drei Notarzthubschrauber und ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Von bayrischer Seite wurden die Einsatzkräfte durch einen Notarzt- und einen Polizeihubschrauber unterstützt. Lange bis in den Abend waren die Bergrettung sowie die Feuerwehr im Einsatz. (TT.com/APA)