Kleinflugzeug in Leutasch abgestürzt: Insassen ums Leben gekommen

Leutasch – Ein Kleinflugzeug ist am Donnerstagnachmittag in der Leutasch abgestürzt, wie die Polizei gegenüber TT.com bestätigte. Mehrere Insassen kamen dabei ums Leben, wie die Polizei nun bestätigte. Um wie viele Opfer es sich handle, könne man noch nicht mit Sicherheit sagen.

Polizisten seien mit dem Hubschrauber in das alpine Gelände geflogen worden und derzeit an der Absturzstelle, so die Polizei. Woher das Flugzeug kam, sei ebenfalls noch nicht ermittelt.

Der deutsche Merkur hatte vermeldet, vier Insassen seien bei dem Absturz ums Leben gekommen. Das Flugzeug sei demnach aus Südtirol gekommen. Letzteres konnte die Polizei noch nicht bestätigen. (TT.com)