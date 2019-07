Gasflasche in Campingbus explodiert: Drei Verletzte in Imst

Imst – Von einem lauten Knall wurden am Freitag in der Früh die Gäste und Anwohner eines Campingplatzes in Imst aufgeschreckt. Gegen 8 Uhr kam es in einem Kleinbus auf dem Platz in der Nähe des Schwimmbades zu einer Explosion – vermutlich flog eine Gasflasche in die Luft.

Drei Personen wurden verletzt, eine von ihnen – laut Polizei ein deutscher Urlauber – musste mit Verbrennungen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Innsbruck gebracht werden. Sechs Fahrzeuge wurden durch die Wucht der Detonation beschädigt, beim Kleinbus wurde die Seitentür regelrecht herausgeschleudert. Der Bus gehörte Urlaubern aus Deutschland. Die genaue Unfallursache steht noch nicht fest. Die Polizei ermittelt. (TT.com)