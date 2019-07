Frau beim Wandern in Sölden von Kalb verletzt: Hilfe kam erst Stunden später

Sölden – Schwer verletzt hat am Freitag in Sölden eine Wanderin auf Hilfe warten müssen. Die 67-Jährige war am Vormittag gegen 10.20 Uhr vom Brunnenkogel in Richtung Zwieselstein unterwegs. Sie kam im Bereich „Der Bärengarten“ an acht Kühen vorbei, berichtet die Polizei. Die Jungtiere liefen auf sie zu, die Deutsche flüchtete. Sie wurde laut eigenen Angaben von einem der Kälber umgestoßen und verletzte sich schwer am Bein.

Die Frau hatte kein Mobiltelefon dabei und konnte so keine Hilfe rufen. Erst als zwei Stunden später zufällig eine Wanderin vorbeikam, konnte diese den Notarzthubschrauber alarmieren. Die Frau wurde ins Krankenhaus Zams geflogen. (TT.com)