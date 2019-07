Going am Wilden Kaiser – Bei Holzarbeiten hat sich am Freitagmorgen in Going am Wilden Kaiser ein 19-Jähriger schwer verletzt. Der Österreicher war gegen 8.30 damit beschäftigt, Holz zuzuschneiden. Ein Holzstück löste sich und schoss auf den Mann zu. Warum, ist noch unklar.

Das Holz bohrte sich in den linken Ellenbogen des jungen Mannes und blieb darin stecken. Der schwer Verletzte wurde erst ins Krankenhaus St. Johann und dann in die Klinik Innsbruck gebracht. (TT.com)