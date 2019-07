Arbeiter stürzte von Mühlendach in Ostirol vier Meter tief in Bachbett

Kals am Großglockner – Ein schwerer Arbeitsunfall ereignete sich am Samstagabend am Kalser Mühlenweg: Dort war ein 67-jähriger Österreicher gegen 19.30 Uhr mit Dachdeckungsarbeiten bei der so genannten „Palmühle“ beschäftigt.

Aus unbekannter Ursache stürzte der Mann plötzlich aus einer Höhe von vier Metern vom Dach in ein darunter liegendes Bachbett. Der 67-Jährige zog sich Verletzungen unbestimmten Grades am ganzen Körper zu und wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen. (TT.com)