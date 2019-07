Blitzeinschlag am Großglockner: Vier Polen verletzt geborgen

Kals am Großglockner – Ein Blitzeinschlag am Großglockner sorgte Samstagnacht für einen Einsatz von Alpinpolizei und Bergrettung in Osttirol. Gegen 21.25 Uhr ging bei der Leitstelle die Meldung ein, dass vier Alpinisten rund 100 Meter unterhalb der Adlersruhe durch einen Blitz, der in der Nähe eingeschlagen war, verletzt worden sind.

Zwar war eine Bergung mit dem Hubschrauber wegen der Gewitterzelle nicht möglich, aber der Zufall kam den Verletzten zu Hilfe: Auf der Erzherzog-Johann-Hütte waren zum Zeitpunkt des Zwischenfalls mehrere Bergretter, die sofort nach Abklingen des Gewitters zu den Verletzten abstiegen und sie zur Schutzhütte brachten.

Dort mussten die vier Polen die Nacht verbringen, ehe sie heute in den frühen Morgenstunden von einem Hubschrauber geborgen und ins Krankenhaus Lienz eingeliefert werden konnten. Über ihren Gesundheitszustand ist derzeit noch nichts bekannt. (TT.com)