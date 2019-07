Britische Urlauberin von Schäferhund in Neustift gebissen

Neustift – Auf einem Gehsteig in Neustift wurde gestern Früh eine 70-jährige Britin in Neustift von einem an der Leine geführten Schäferhund in den Unterarm gebissen. Ein Hundehalter war mit seinen beiden Hunden – neben dem Schäferhund führte er auch einen kleinen Mischlingshund mit hellerem Fall an der Leine – gegen 8.15 Uhr an der Frau vorbeigegangen, als der größere Hund plötzlich aus unbekannten Gründen zuschnappte. Laut Polizei Neustift erlitt die Frau dadurch eine leichte, aber offene Bisswunde. Danach kam es offenbar zu Verständigungsschwierigkeiten: Nachdem der Mann die Frau gefragt habe, wie es ihr gehe, habe er geglaubt, sie brauche keinen Arzt und sei gegangen. Es hätte sich aber um ein Missverständnis gehandelt. Deshalb sucht jetzt die Polizei nach dem Hundehalter. Er soll zwischen 60 und 70 Jahren alt, zwischen 160 und 180 Zentimeter groß und eher korpulent gewesen sein. Er hatte braunes kurzes Haar und trug ein dunkelblaues Karohemd und ein braunes Gilet. Der Hundebesitzer bzw. Zeugen des Vorfalles werden gebten, sich bei der Polizeiinspektion Neustift i.St. (Tel. 059133/7119) zu melden. (TT.com)