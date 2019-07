Biker kollidierte in Kematen mit abbiegendem Lkw

Kematen – In die Klinik Innsbruck musste am Montagnachmittag ein Motorradfahrer gebracht werden, der in Kematen unterwegs war. Der 62-Jährige fuhr gegen 14.15 Uhr auf der Sellrainer Straße in Richtung Norden, als er mit einem Lkw zusammenstieß. Der 36-jährige Lenker des Lkws wollte gerade links in den Mellachweg abbiegen, berichtete die Polizei. Durch die Kollision wurde der Biker auf die Straße geschleudert, dann schlitterte er gegen einen Linienbus, der in der Nähe angehalten hatte. Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. (TT.com)