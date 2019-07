Motor fiel aus: Kleinflugzeug musste in Oberhofen notlanden

Oberhofen – Schrecksekunden am Montag in Oberhofen. Ein deutscher Pilot war mit seiner Propellermaschine von Kroatien kommend auf dem Weg nach Deutschland, als plötzlich der Motor ausfiel. Der Pilot drehte um und versuchte im Gleitflug den Flughafen Innsbruck zu erreichen, musste aber schließlich in einem Feld am Ortsrand von Oberhofen notlanden. Verletzt wurde niemand, der Pilot war allein unterwegs. Das Kleinflugzeug bleibt über Nacht stehen und wird am Dienstag abtransportiert. (TT.com)