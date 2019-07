Grünwalderhof in Patsch in Flammen: Gastronomietrakt gerettet

Patsch – Mit dem Grün­walderhof stand gestern eines der bekanntesten Gasthäuser im Großraum Innsbruck in Flammen. Um 13.47 Uhr war dem Patscher Feuerwehrkommandanten Wolfgang Span ein Dachstuhlbrand gemeldet worden. Betroffen waren dort die Dachgeschoßwohnung und der übrige Teil des Dachs im Westtrakt des Grünwalderhofs.

Aufgrund der Massivität des Brands unterstützten die Innsbrucker Berufsfeuerwehr sowie die Feuerwehren Igls, Sistrans, Lans und Aldrans die Löscharbeiten. Mit Erfolg: So konnte der Gebäudetrakt, in dem sich die Gastronomie befindet, gerettet werden. Einsatzleiter Spangestern zur TT: „Die Stuben dürften komplett unbeschädigt sein.“

Im Zuge des Brandein­satzes mussten zwei Personen versorgt, eine davon mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Klinik gebracht werden. Bis in den Abend wurden Glutnester gelöscht, die Patscher Feuerwehr hielt bis heute Brand­wache. Jetzt sind die Brandermittler am Zug. (fell)