30 Meter in Bach abgestürzt: E-Mountainbiker in Tux schwer verletzt

Tux – Eine Tour mit dem E-Mountainbike in Tux endete für einen 64-Jährigen am Dienstag in der Klinik Innsbruck. Der Einheimische wollte von Schmirn über das Tuxer Joch ins Tuxer Tal fahren, bei der Abfahrt stürzte er jedoch plötzlich und fiel rund 30 Meter tief in den Weitentalbach. Dort blieb er schwer verletzt liegen. Wanderer leisteten Erste Hilfe und setzten einen Notruf ab. Per Tau wurde der Mann mit dem Rettungshubschrauber geborgen und in die Klinik geflogen. (TT.com)