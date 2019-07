Kössen – Mit schweren Verletzungen musste ein 19 Jahre alter Biker am Dienstag in die Klinik Traunstein geflogen werden. Der junge Deutsche war kurz nach 17 Uhr auf der Walchseebundesstraße (B172) von Reit im Winkl kommend in Richtung Kössen unterwegs, als er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem Lkw kollidierte. Er stürzte und verletzte sich schwer.

Die B172 war für etwa 50 Minuten gesperrt. Am Lkw entstand erheblicher Sachschaden, am Motorrad Totalschaden. (TT.com)