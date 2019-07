Dramatischer Unfall in Arzl: Kinder brachen durch Glaskuppel

Innsbruck – Dramatischer Notarzteinsatz am Dienstag um 16.35 Uhr in der Innsbrucker Haller Straße: Laut Polizei spielten ein Bub (6) mongolischer Nationalität und seine Schwester (11) auf einem begehbaren Hausdach. In der Nähe eines kleinen Kinderzelts und eines aufblasbaren Beckens befand sich auch eine mit einem stabilen Eisenzaun umgebene Dach-Plexiglasscheibe einer benachbarten Firma.

Über diesen Zaun müssen die beiden Kinder dann auf die Scheibe geklettert und durchgebrochen sein. Nach einer Sturzhöhe von 4,6 Metern kamen die Kinder auf dem Parkettboden des darunterliegenden Betriebs zu liegen. Schwer verletzt wurden beide zuerst vor Ort vom Notarzt versorgt und daraufhin, laut Leitstelle Tirol, direkt in den Schockraum der Kinderklinik gebracht.

Ermittlungen zum Unfallhergang laufen nun über das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos, wie die Polizei bestätigte. (fell/TT.com)