Abstellraum in Flammen: Feuerwehreinsatz in Fulpmes

Fulpmes – Schweren Schaden trug eine Wohung in Fulpmes davon, in der am Mittwochnachmittag ein Brand ausgebrochen war. Kurz nach 14 Uhr rückten die Freiwilligen Feuerwehren Fulpmes, Neustift und Telfes mit elf Fahrzeugen und etwa 50 Mann aus. Rasch konnten sie das im Abstellraum ausgebrochene Feuer löschen, gegen 16.30 Uhr hieß es „Brand aus“.

Eine Bewohnerin sowie ein Mann der Feuerwehr Fulpmes wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus Hall eingeliefert. Auch die darüber liegende Wohnung wurde erheblich beschädigt, berichtet die Polizei. Zur Brandursache ist noch nichts bekannt. (TT.com)